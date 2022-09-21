    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    764мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.02eur60.05
    Референдум и мобилизацияПерерасчет квитанций в ЖКХНовые территорииОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Шольц заявил, что Германия заслуживает места в Совбезе ООН

    1060
    6 комментариев

    Канцлер Германии Олаф Шольц попросил дать место в Совете безопасности ООН Берлину. Такое заявление он сделал 21 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века… Это касается и Совета безопасности ООН. Германия много лет выступает за его реформы и расширение, прежде всего для того, чтобы включить в его состав страны глобального Юга», — заявил канцлер ФРГ (цитата по агентству «Интерфакс»).

    Шольц попросил дать Германии место постоянного члена Совбеза ООН и добавил, что его страна готова взять на себя большую ответственность.

    «Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру. Кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем», — сказал он.

    Также канцлер призвал реформировать ООН. По его мнению, необходимо расширить состав и включить в него «страны глобального Юга».

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Нью-Йорк прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров для участия в сессии ООН.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close