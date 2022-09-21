Шольц заявил, что Германия заслуживает места в Совбезе ООН

«Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века… Это касается и Совета безопасности ООН. Германия много лет выступает за его реформы и расширение, прежде всего для того, чтобы включить в его состав страны глобального Юга», — заявил канцлер ФРГ (цитата по агентству « Интерфакс »).

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил дать место в Совете безопасности ООН Берлину. Такое заявление он сделал 21 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Шольц попросил дать Германии место постоянного члена Совбеза ООН и добавил, что его страна готова взять на себя большую ответственность.

«Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру. Кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем», — сказал он.



Также канцлер призвал реформировать ООН. По его мнению, необходимо расширить состав и включить в него «страны глобального Юга».



Ранее «Фонтанка» писала, что в Нью-Йорк прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров для участия в сессии ООН.