Эстония отказались принимать российских мужчин, уезжающих из страны

Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации, заявила ее премьер Кая Каллас.



«Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны», — цитирует её заявление РИА Новости 21 сентября.



Таким образом, Эстония, Латвия и Литва отказались предоставлять убежище россиянам, которые желают избежать мобилизации. А в Финляндии предложили закрыть границу.

