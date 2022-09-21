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    Эстония отказались принимать российских мужчин, уезжающих из страны

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    Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации, заявила ее премьер Кая Каллас.

    «Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны», — цитирует её заявление РИА Новости 21 сентября.

    Таким образом, Эстония, Латвия и Литва отказались предоставлять убежище россиянам, которые желают избежать мобилизации. А в Финляндии предложили закрыть границу.

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