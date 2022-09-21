Смольный придумал занятие для молодых на ближайшие 8 лет

Правительство Петербурга опубликовало проект программы по обеспечению занятости молодежи до 2030 года. В последние годы доля трудоустроенных в этой категории горожан снижается.
Проект документа опубликован 21 сентября. Молодежь чиновники ограничивают возрастом с 14 до 35 лет. Как говорится в тексте, «уровень занятости молодежи в возрасте 15–29 лет ниже среднего уровня занятости населения по Санкт-Петербургу и характеризуется на протяжении последних лет тенденцией к снижению. В возрастной группе 15–19 лет уровень занятости в 2018–2020 годах снизился с 4,8% до 1,7%, в возрастной группе 20–29 лет — с 76,3% до 71,5%. Уровень безработицы молодежи в возрасте 15–29 лет в 2,3 раза выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу».
При этом традиционно наиболее высокий уровень безработицы фиксируется в группе 15–19 лет. На начало 2021 года на регистрационном учете в службе занятости в качестве безработных граждан состояло 43 763 человека в возрасте до 35 лет включительно (44,7% от общей численности безработных).
Целью программы Смольный называет создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. Уровень безработицы в категории от 15 до 29 лет в 2023 году должен составлять не более 4,5%, а в 2024-м — 3,2%; в категории 15–24 лет — 11,5% и 10% соответственно; в категории от 14 до 18 лет — 9% и 10%.
Среди прочего она включает расширение профориентационных мероприятий, содействие занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, развитие системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, организацию ярмарок вакансий, внедрение наставничества. Кроме того, в программе содействие трудоустройству выпускников, завершающих прохождение военной службы по призыву.