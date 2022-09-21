Смольный придумал занятие для молодых на ближайшие 8 лет

Правительство Петербурга опубликовало проект программы по обеспечению занятости молодежи до 2030 года. В последние годы доля трудоустроенных в этой категории горожан снижается.



Проект документа опубликован 21 сентября. Молодежь чиновники ограничивают возрастом с 14 до 35 лет. Как говорится в тексте, «уровень занятости молодежи в возрасте 15–29 лет ниже среднего уровня занятости населения по Санкт-Петербургу и характеризуется на протяжении последних лет тенденцией к снижению. В возрастной группе 15–19 лет уровень занятости в 2018–2020 годах снизился с 4,8% до 1,7%, в возрастной группе 20–29 лет — с 76,3% до 71,5%. Уровень безработицы молодежи в возрасте 15–29 лет в 2,3 раза выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу».

