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    «Зенит» оштрафовали за то, что игроки отказались общаться с журналистами после матча с «Динамо»

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решения по итогам матча 10 тура чемпионата РПЛ «Динамо» – «Зенит». В частности, петербургский клуб был оштрафован на 50 тыс. рублей за необеспечение прохода игроков через микст-зону после игры.

    Кроме того, футболист «Динамо» Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ (один считается реальным, один – условным) и оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

    Напомним, что в матче победил «Зенит» со счётом 2:0 и ушел в отрыв от ближайшего преследователя на четыре очка.

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