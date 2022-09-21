«Зенит» оштрафовали за то, что игроки отказались общаться с журналистами после матча с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решения по итогам матча 10 тура чемпионата РПЛ «Динамо» – «Зенит». В частности, петербургский клуб был оштрафован на 50 тыс. рублей за необеспечение прохода игроков через микст-зону после игры.



Кроме того, футболист «Динамо» Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ (один считается реальным, один – условным) и оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

