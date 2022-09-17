«Зенит» обыграл «Динамо» и вновь покорил Москву

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» без особых проблем разобрался в Москве с «Динамо», забив два безответных гола.



В межсезонье у «Динамо» сменился главный тренер. Место немца Сандро Шварца занял серб Славиша Йоканович, который в 2021-м работал в «Шеффилд Юнайтед». При Йокановиче «Динамо» стало играть более осторожно. После девяти туров москвичи шли на шестом месте с 16 очками. При этом первое поражение они потерпели лишь в девятом туре. До этого у них было четыре победы и четыре ничьих.



По количеству пропущенных голов москвичи были третьими после «Зенита» и ЦСКА (3, 8 и 9). Стиль «Динамо» сложно назвать атакующим. Всего 14-е место по ударам и 11-е по качеству моментов. Главная атакующая сила команды — Федор Смолов, набравший 5 очков (4+1) по системе «гол+пас». Смолов пропустил несколько матчей из-за травмы, но на этой неделе вышел в старте в игре против «Ахмата» в Кубке России. В матче с «Зенитом» он также появился с первых минут, но особой пользы не принес.



«Для нас игра с «Зенитом» будет серьёзным испытанием. «Зенит» — отличная команда, самая мастеровитая в РПЛ. Наша цель — биться за самые высокие места. Все понимают, что соперник на первом месте, мы его уважаем», — говорил перед матчем главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.



«Зенит» в чемпионате уверенно занимает первое место: cемь побед, две ничьи и ни одного поражения. А вот в Кубке России три дня назад петербуржцы неожиданно уступили «Крыльям Советов». Семак объяснил неудачу ошибками в обороне, техническим браком и низким игровым тонусом тех футболистов, которые вышли на матч. На игру с «Динамо», естественно, выпустили всех сильнейших, с тонусом у которых должно быть все в порядке.

С первых минут у «Зенита» на поле появились: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.



«Зенит» ожидаемо начал матч в атаке. Петербуржцы с первых минут завладели территориальным преимуществом, пробуя взломать оборону хозяев поля. Однако до голевых моментов почти не доходило. «Динамо» изредка перехватывало мяч и убегало в контратаки, но тоже безуспешно. Более получаса москвичи действовали в обороне практически без ошибок. Удары Кузяева и Малкома были заблокированы. В других случаях петербуржцы в принципе не доходили до штрафной.

К голу на 34-й минуте привела как раз едва ли не первая ошибка «Динамо». Полузащитник Матиас Норманн на своей половине позволил Сергееву отобрать у себя мяч. Иван отдал Мостовому и тот идеально пробил низом в дальний угол.



Первый тайм закончился желтой карточкой Роберто Фернандесу за удар по ногам Малкому. Статистика ударов по воротам: 7:3 в пользу команды Семака. Процент владения мячом — 67 против 33 тоже в пользу «Зенита».

На 60-й минуте «Динамо» создало лучший свой момент в игре. Москвичи убежали в контратаку «3 в 3», которая завершилась отличным ударом Даниила Фомина с дальней дистанции. Мяч попал в перекладину. И может быть, этот эпизод придал бы сил «Динамо», но сразу же Фернандес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Перед штрафной он ударил по ногам Сергеева и повалил того на газон.



Оставшись вдесятером, «Динамо» совсем отошло на свою половину поля. Но это не спасло хозяев от второго гола. Уже в добавленное время забил Мантуан, вышедший на замену. Итог — победа «Зенита» со счетом 2:0 и четырехочковый отрыв от идущего вторым «Ростова».



И еще пара занимательных итогов: «Зенит» обновил свой рекорд в матчах с командами из Москвы. Теперь у сине-бело-голубых 14 побед и 5 ничьих в 19 последних встречах с клубами из столицы. Кроме того, «Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ — 26 очков после 10 туров, 29 забитых и 3 пропущенных гола.



Впереди очередная битва со «Спартаком», на этот раз в Кубке России. Матч пройдет 29 сентября в Москве.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

