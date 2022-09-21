У Музея блокады Ленинграда в центре Петербурга уложат тротуар с подогревом

В центре Петербурга продолжают эксперименты по защите от наледи. Возле Музея блокады Ленинграда этой осенью появится тротуар с подогревом. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.



В октябре у дома 9 по Соляному переулку, где находится Музей обороны и блокады Ленинграда, под покрытие тротуара проложат греющую сетку. Она должна будет предотвратить образование наледи и сделать тротуар безопаснее для пешеходов. Итоги проекта подведут весной, и если нововведение окажется эффективным, то тротуары с подогревом появятся и на других улицах города.