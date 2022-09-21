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    У Музея блокады Ленинграда в центре Петербурга уложат тротуар с подогревом

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    В центре Петербурга продолжают эксперименты по защите от наледи. Возле Музея блокады Ленинграда этой осенью появится тротуар с подогревом. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.

    В октябре у дома 9 по Соляному переулку, где находится Музей обороны и блокады Ленинграда, под покрытие тротуара проложат греющую сетку. Она должна будет предотвратить образование наледи и сделать тротуар безопаснее для пешеходов. Итоги проекта подведут весной, и если нововведение окажется эффективным, то тротуары с подогревом появятся и на других улицах города.

    Жилищный комитет Петербурга

    «Греющая сетка представляет собой стекловолокна с защитным полимерным покрытием с греющими элементами. Сетка равномерно прогревает поверхность, благодаря чему снижается время прогрева», — поясняют в комитете, добавляя, что она полностью безопасна для человека. Система является слаботочной и работает от постоянного напряжения 12–42 вольт, так что ее можно устанавливать где угодно, даже на детских площадках.

    Сетка работает как в автоматическом режиме, так и при помощи диспетчера. Повреждения ей не страшны: система продолжит работать, и если одна из ячеек сетки выйдет из строя. Производят сетку в Ленинградской области с использованием российского сырья, добавляют в комитете.

    В июне похожий пилотный проект реализовали на улице Пестеля. Там проложили греющий кабель через водосточные трубы к ливневой канализации. Кроме того, сами водостоки увели под землю. Это должно уберечь от образования ледяного катка на тротуаре у водосточных труб.

    Фото: Жилищный комитет Петербурга

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