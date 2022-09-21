Датская королева вернулась с похорон Елизаветы, и у неё нашли ковид

У королевы Дании 82-летней Маргрете II второй раз в этом году диагностировали COVID-19. На этот раз она заболела после возвращения с похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Она была в числе высокопоставленных гостей, присутствовавших в понедельник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом 21 сентября сообщает Reuters со ссылкой на королевский двор.



Все официальные мероприятия с участием монарха отменены.



По данным местных СМИ, в прошлый раз Маргрете сдала положительный тест на коронавирус в феврале. Тогда во дворце заявили, что она получила три дозы вакцины против ковида.

