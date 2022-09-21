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    Пробки в небе. Самолеты нарезали круги из-за загруженности летного поля Пулково

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    Ряд самолетов различных авиакомпаний были вынуждены нарезать круги над Ленобластью в ожидании своей очереди на посадку в Пулково. Воздушные «пробки» можно было наблюдать около двух часов дня 21 сентября в онлайн-сервисе FlightRadar.

    Фото: MSK1.RU
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    «Наблюдаются кратковременные ограничения на взлёт и посадку в связи с большим количеством рейсов. На данный момент все рейсы выполняются согласно центральному расписанию», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы.

    В среду стало известно, что авиабилеты из России на ближайшие даты закончились, их разобрали в считаные часы.

    Фото: MSK1.RU

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