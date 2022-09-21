Депутат Картаполов рассказал, из каких регионов могут призвать больше всего мобилизованных

Больше всего россиян призовут в ходе частичной мобилизации в центральных и западных регионах страны. Об этом 21 сентября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Его предположение основано на численности населения в субъектах России.



«Скорее всего, большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ… Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

