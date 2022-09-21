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    Депутат Картаполов рассказал, из каких регионов могут призвать больше всего мобилизованных

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    Больше всего россиян призовут в ходе частичной мобилизации в центральных и западных регионах страны. Об этом 21 сентября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Его предположение основано на численности населения в субъектах России.

    «Скорее всего, большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ… Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в результате частичной мобилизации планируют призвать около 300 тысяч человек, что составляет около 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который он оценил в 25 млн человек.

    Интервью депутата Картаполова «Фонтанке» читайте здесь. Он рассказал нам о мобилизации, о том, кто под нее подпадает, и о новых «военных» поправках в Уголовный кодекс.

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