Депутат Картаполов рассказал, из каких регионов могут призвать больше всего мобилизованных

Больше всего россиян призовут в ходе частичной мобилизации в центральных и западных регионах страны. Об этом 21 сентября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Его предположение основано на численности населения в субъектах России.
«Скорее всего, большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ… Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в результате частичной мобилизации планируют призвать около 300 тысяч человек, что составляет около 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который он оценил в 25 млн человек.
Интервью депутата Картаполова «Фонтанке» читайте здесь. Он рассказал нам о мобилизации, о том, кто под нее подпадает, и о новых «военных» поправках в Уголовный кодекс.