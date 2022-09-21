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    Капитан теплохода оштрафован за пьяное столкновение с Дворцовым мостом

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    Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Евгения Лебедева, признанного виновным в оказании небезопасных услуг. Об этом 21 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Капитан теплохода «Москва-74», который в июне столкнулся с Дворцовым мостом, получил штраф в размере 80 тысяч рублей. В связи с пребыванием под стражей и домашним арестом сумма снижена до 50 тысяч.

    15 июня после полуночи Лебедев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, посадил на теплоход 39 человек, не разъяснив правила безопасности. Осуществляя небезопасный разворот, капитан потерял управление и допустил навал на опору Дворцового моста.

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