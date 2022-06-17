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    Капитан теплохода не признал вину в пьяной аварии с Дворцовым мостом и отправился под арест

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    1 комментарий

    Капитан теплохода на два месяца отлучён от штурвала и изолирован от общества после речной прогулки, которая закончилась столкновением с опорой Дворцового моста в Петербурге.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 июня суд заключил под стражу капитана теплохода «Москва-74» Евгения Лебедева, обвиняемого в оказании небезопасных услуг.

    По версии следствия, в половине первого часа ночи 15 июня Лебедев отправился на прогулку по рекам и каналам пьяным, забыв растолковать 39 пассажирам правила безопасности. Проходя по Неве, судно врезалось в опору моста. Предполагалось, что причиной аварии на воде мог стать отказ двигателя. Следствие полагает, что дело в навыках нетрезвого капитана.

    «Осуществляя небезопасный маневр в виде разворота, Лебедев не справился с управлением и осуществил навал на опору Дворцового моста», — приводит пресс-служба судов позицию следователя.

    Лебедев вину не признал и просил оставить ему относительную свободу, ограничив запретом определённых действий или домашним арестом. Доводы, судя по всему, убедительными не были. Его отправили в следственный изолятор до 14 августа.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    ".....отправился на прогулку по рекам и каналам пьяным, забыв растолковать 39 пассажирам правила безопасности."..... Истинный петербуржец!
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