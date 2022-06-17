Капитан теплохода не признал вину в пьяной аварии с Дворцовым мостом и отправился под арест

Капитан теплохода на два месяца отлучён от штурвала и изолирован от общества после речной прогулки, которая закончилась столкновением с опорой Дворцового моста в Петербурге.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 июня суд заключил под стражу капитана теплохода «Москва-74» Евгения Лебедева, обвиняемого в оказании небезопасных услуг.

