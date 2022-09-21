В Москве начались российско-белорусские консультации по безопасности

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом никаких других подробностей там не рассказали.



Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам» через его страну не будет. Он также сообщил, что поручал силовым структурам проработать на практике действия на границе с Украиной и потребовал в ближайшее время подготовить мероприятие по вопросам обороны государства с его участием.



Кроме того, белорусский лидер поручил проверить подготовку военных сил страны и народного ополчения. «Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части. Надо территориальную оборону поднять. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие», — сказал он.

