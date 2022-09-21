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    В Петербурге депутаты попросят у Мишустина защиты от вышек сотовой связи

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    Депутаты Петербурга попросят премьер-министра Михаила Мишустина дать Роспотребнадзору полномочия регулярного контроля за вышками сотовой связи на всех стадиях установки и функционирования вышек. Соответствующее обращение на заседании 21 сентября единогласно поддержали члены парламента, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Как отмечают в обращении его авторы, в Заксобрание «поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением антенно-мачтовых сооружений связи» по соседству с жилыми домами, школами, поликлиниками и другими объектами социнфраструктуры.

    С 1 марта прошлого года контроль за соблюдением санитарных правил владельцы вышек осуществляют самостоятельно, в течение 10 рабочих дней после ввода оборудования в эксплуатацию, а затем — раз в три года. Полномочия Роспотребнадзора ограничиваются только согласованием установки. «Сложившаяся ситуация не исключает возможных злоупотреблений, которые наносят ущерб правам и законным интересам граждан», — считают парламентарии.

    Депутаты просят премьер-министра расширить полномочия Роспотребнадзора, наделив ведомство правами на регулярной основе контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в части эксплуатации вышек.

    Опасениями горожан из-за соседства в сотовыми вышками в Мариинском дворце озаботились еще весной 2022 года. Депутаты провели в стенах Заксобрания ряд встреч в рамках рабочей группы, выслушали аргументы самых ярых радиофобов и пришли к выводу, что проблеме не хватает просветительского аспекта.

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