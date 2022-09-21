В Петербурге депутаты попросят у Мишустина защиты от вышек сотовой связи

Депутаты Петербурга попросят премьер-министра Михаила Мишустина дать Роспотребнадзору полномочия регулярного контроля за вышками сотовой связи на всех стадиях установки и функционирования вышек. Соответствующее обращение на заседании 21 сентября единогласно поддержали члены парламента, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Как отмечают в обращении его авторы, в Заксобрание «поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением антенно-мачтовых сооружений связи» по соседству с жилыми домами, школами, поликлиниками и другими объектами социнфраструктуры.

