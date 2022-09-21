В Петербурге депутаты попросят у Мишустина защиты от вышек сотовой связи

Депутаты Петербурга попросят премьер-министра Михаила Мишустина дать Роспотребнадзору полномочия регулярного контроля за вышками сотовой связи на всех стадиях установки и функционирования вышек. Соответствующее обращение на заседании 21 сентября единогласно поддержали члены парламента, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Как отмечают в обращении его авторы, в Заксобрание «поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением антенно-мачтовых сооружений связи» по соседству с жилыми домами, школами, поликлиниками и другими объектами социнфраструктуры.
С 1 марта прошлого года контроль за соблюдением санитарных правил владельцы вышек осуществляют самостоятельно, в течение 10 рабочих дней после ввода оборудования в эксплуатацию, а затем — раз в три года. Полномочия Роспотребнадзора ограничиваются только согласованием установки. «Сложившаяся ситуация не исключает возможных злоупотреблений, которые наносят ущерб правам и законным интересам граждан», — считают парламентарии.
Депутаты просят премьер-министра расширить полномочия Роспотребнадзора, наделив ведомство правами на регулярной основе контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в части эксплуатации вышек.
Опасениями горожан из-за соседства в сотовыми вышками в Мариинском дворце озаботились еще весной 2022 года. Депутаты провели в стенах Заксобрания ряд встреч в рамках рабочей группы, выслушали аргументы самых ярых радиофобов и пришли к выводу, что проблеме не хватает просветительского аспекта.