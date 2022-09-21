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    COVID-19

    Коронавирус забрал еще 107 жизней в России. Каждая шестая — в Петербурге

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    53 045 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки (накануне — 46 474). В Петербурге — 3 897 (накануне — 4 110). Об этом сообщил федеральный оперштаб 21 сентября.

    Как говорится в отчете, по состоянию на 21 сентября в России за сутки госпитализирован 4 321 человек, на 7,1 % меньше по сравнению с 20 сентября, из них в Петербурге — 284. Также подтверждено 107 летальных исходов, в том числе 19 в городе на Неве.

    Накануне глава комздрава Петербурга дал тревожный прогноз по поводу нового коронавируса.

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