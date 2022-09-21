Коронавирус забрал еще 107 жизней в России. Каждая шестая — в Петербурге

53 045 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки (накануне —
Как говорится в отчете, по состоянию на 21 сентября в России за сутки госпитализирован
Накануне глава комздрава Петербурга дал тревожный прогноз по поводу нового коронавируса.
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53 045 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки (накануне —
Как говорится в отчете, по состоянию на 21 сентября в России за сутки госпитализирован
Накануне глава комздрава Петербурга дал тревожный прогноз по поводу нового коронавируса.
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