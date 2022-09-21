Сенатор Джабаров заявил, что всеобщая мобилизация в России не нужна

В России не требуется всеобщая мобилизация, частичная укрепит позиции ВС РФ на взятых под контроль территориях в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 сентября заявил замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.



«Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобожденных территориях) в три раза меньше, чем украинцев. <…> Нужно ли проводить всеобщую мобилизацию? Нет, конечно», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).