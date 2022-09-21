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    В России объявлена частичная мобилизация

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    Боевые действия на Украине

    Сенатор Джабаров заявил, что всеобщая мобилизация в России не нужна

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    В России не требуется всеобщая мобилизация, частичная укрепит позиции ВС РФ на взятых под контроль территориях в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 сентября заявил замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

    «Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобожденных территориях) в три раза меньше, чем украинцев. <…> Нужно ли проводить всеобщую мобилизацию? Нет, конечно», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

    Решение о частичной мобилизации принял 21 сентября президент РФ Владимир Путин и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия начнутся со среды.

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