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    Сентябрьская оттепель в Петербурге напомнит лучшие годы

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о потеплении, которое уверенно идет в Петербурге. Сентябрь 2022 года в итоге может оказаться теплее прошлогоднего.

    «Потепление, осуществившееся во второй декаде сентября, продолжило уверенно продвигать среднесуточную температуру воздуха в Санкт-Петербурге в сторону теплых лет, — написал Колесов 21 сентября в своём Telegram-канале. — Постепенно выравнивается и температура всего месяца, он уже сравнялся с сентябрем 2021 года. А учитывая предстоящую погоду, скорее всего, сентябрь 2022 года станет теплее прошлого года».

    Когда в Петербурге началось бабье лето и сколько оно может продлиться — читайте здесь.

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