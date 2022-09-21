Сентябрьская оттепель в Петербурге напомнит лучшие годы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о потеплении, которое уверенно идет в Петербурге. Сентябрь 2022 года в итоге может оказаться теплее прошлогоднего.
«Потепление, осуществившееся во второй декаде сентября, продолжило уверенно продвигать среднесуточную температуру воздуха в Санкт-Петербурге в сторону теплых лет, — написал Колесов 21 сентября в своём Telegram-канале. — Постепенно выравнивается и температура всего месяца, он уже сравнялся с сентябрем 2021 года. А учитывая предстоящую погоду, скорее всего, сентябрь 2022 года станет теплее прошлого года».
Когда в Петербурге началось бабье лето и сколько оно может продлиться — читайте здесь.