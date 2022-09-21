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    «Ложитесь спать». Когда можно ждать обращения Путина

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    Судя по всему, 20 сентября россияне не увидят обращения президента, хотя на это активно намекали различные источники. Теперь ожидается, что оно будет опубликовано завтра – в записи.

    О том, что Владимир Путин начнет выступать в 20:00, сообщили журналисты кремлевского пула. На сайтах Первого канала и Russia Today были опубликованы анонсы трансляции, но через пару часов ожидания их удалили.

    В одиннадцатом часу вечера главред RT Маргарита Симоньян лаконично написала в телеграм-канале: «Ложитесь спать», а телеведущий Владимир Соловьев – «Завтра». По данным двух источников Forbes в администрации президента, обращение будет опубликовано 21 сентября, «когда проснется Дальний Восток». https://t.me/forbesrussia/44217 Источник телеграм-канала Baza называет другое время – 9–10 утра по Москве.

    20 сентября Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте в материале «Фонтанки».

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