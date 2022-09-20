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    Захватчик отделения банка в Грузии задержан, заложники на свободе

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    В грузинском городе Кутаиси задержали мужчину, который захватил отделение Банка Грузии. Его заложников освободили, сообщает 20 сентября Sputnik Georgia со ссылкой на СМИ.

    По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия раздалось несколько выстрелов, силовики вошли в здание, а затем от банка уехали несколько машин.

    Грузинское МВД подтвердило освобождение всех заложников, пишет ТАСС.

    Сообщалось, что вооруженный мужчина в маске и камуфляже взял в заложники 12 посетителей банка и требовал 2 миллиона долларов за 3 часа, вертолёт, российский флаг и удочку.

    Возбуждено уголовное дело о теракте, захвате заложников и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. На видео из банка было заметно взрывное устройство, прикреплённое к дверям помещения.

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