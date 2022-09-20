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    Требует российский флаг и удочку. Человек в маске захватил в заложники 12 человек в отделении банка в Грузии

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    В городе Кутаиси на западе Грузии вооружённый человек в маске захватил в заложники 12 человек в филиале одного из крупнейших банков — Банка Грузии. Об этом 20 сентября сообщает «Рустави 2», ссылаясь на МВД страны.

    В социальных сетях распространяется видеозапись, сделанная, вероятно, в отделении банка. На них неизвестный в маске и камуфляже диктует свои требования одному из заложников. В ролике также можно увидеть взрывное устройство, прикреплённое к дверям помещения.

    Сначала СМИ писали, что он хочет получить 2 миллиона долларов за 3 часа. Позже стало известно, что помимо денег ему нужен вертолёт, российский флаг и удочку.

    По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, захвате заложников и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

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