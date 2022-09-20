Требует российский флаг и удочку. Человек в маске захватил в заложники 12 человек в отделении банка в Грузии

В городе Кутаиси на западе Грузии вооружённый человек в маске захватил в заложники 12 человек в филиале одного из крупнейших банков — Банка Грузии. Об этом 20 сентября сообщает «Рустави 2», ссылаясь на МВД страны.
В социальных сетях распространяется видеозапись, сделанная, вероятно, в отделении банка. На них неизвестный в маске и камуфляже диктует свои требования одному из заложников. В ролике также можно увидеть взрывное устройство, прикреплённое к дверям помещения.
Сначала СМИ писали, что он хочет получить 2 миллиона долларов за 3 часа. Позже стало известно, что помимо денег ему нужен вертолёт, российский флаг и удочку.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, захвате заложников и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.