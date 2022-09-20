Не понравился шум. Московский пенсионер пошел на подростка с палкой от швабры

Юный москвич попал в больницу после встречи с пожилым мужчиной, которому не понравилась шумная компания подростков. По предварительным данным, он избил мальчика палкой от швабры.



История может стать уголовным делом, сообщает 20 сентября пресс-служба столичного Следственного комитета. По данным СМИ, 68-летний житель Преображенского района силой притащил одного из шумных подростков к себе домой, где и нанес ему несколько ударов.

