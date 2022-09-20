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    «Спорт должен объединять». Путин надеется, что Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной в Петербурге

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    Президент РФ выразил надежду на то, что запланированный товарищеский матч между футбольными сборными РФ и Боснии и Герцеговины в Петербурге состоится. Об этом он заявил 20 сентября на встрече с членом президиума страны, лидером боснийских сербов Милорадом Додиком.

    «Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе то, о котором вы сказали, состоится», — сообщил Владимир Путин.

    Додик отметил, что власти обеспечили решение провести матч, однако часть страны этого не хочет.

    Матч Россия — Босния и Герцеговина намечен на 19 ноября, он должен состояться в Петербурге. При этом лидеры боснийской команды, Эдин Джеко и Миралем Пьянич, уже сказали, что не хотят играть с российской сборной.

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