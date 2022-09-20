«Спорт должен объединять». Путин надеется, что Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной в Петербурге

Президент РФ выразил надежду на то, что запланированный товарищеский матч между футбольными сборными РФ и Боснии и Герцеговины в Петербурге состоится. Об этом он заявил 20 сентября на встрече с членом президиума страны, лидером боснийских сербов Милорадом Додиком.



«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе то, о котором вы сказали, состоится», — сообщил Владимир Путин.

