Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не хочет играть с Россией

Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко, представляющий итальянский клуб «Интер», рассказал боснийскому изданию Dnevni avaz, что выступает против товарищеского матча с командой России.
«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», — цитирует Эдина Джеко Dnevni avaz. Ранее издание также писало о том, что за товарищеский матч Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит €205 тыс.
Против матча с Россией высказались также полузащитник Миралем Пьянич, член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.
Кроме того, в субботу Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международную федерацию футбола (FIFA) с требованием воспрепятствовать матчу России с командой Боснии и Герцеговины. В УАФ отметили, что решение сборной выглядит как поддержка действий РФ на Украине на фоне запрета на участие российских команд в международных футбольных соревнованиях.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что футбольная сборная России проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины в Петербурге. Игра должна состояться 19 ноября.