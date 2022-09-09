Окно в Европу ждет гостей. Сборная России по футболу сыграет в Петербурге с Боснией и Герцеговиной

Футбольная сборная России проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины в Петербурге. Игра состоится 19 ноября, сообщает сайт боснийской федерации футбола.
Уже известно, что команда Валерия Карпина 24 сентября в Бишкеке сыграет против Киргизии. А на ноябрь запланирована гостевая встреча со сборной Ирана. С расширенным составом российской команды на первый матч можно ознакомиться здесь.
Вскоре после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от отборочной стадии чемпионата мира в Катаре.