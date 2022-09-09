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    Окно в Европу ждет гостей. Сборная России по футболу сыграет в Петербурге с Боснией и Герцеговиной

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    Футбольная сборная России проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины в Петербурге. Игра состоится 19 ноября, сообщает сайт боснийской федерации футбола.

    Уже известно, что команда Валерия Карпина 24 сентября в Бишкеке сыграет против Киргизии. А на ноябрь запланирована гостевая встреча со сборной Ирана. С расширенным составом российской команды на первый матч можно ознакомиться здесь.

    Вскоре после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от отборочной стадии чемпионата мира в Катаре.

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