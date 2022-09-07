Карпин предложил перенести кубковые матчи ради игры сборной России с Ираном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выступил за изменение клубного календаря. Как сообщает 7 сентября Interfax со ссылкой на заявление наставника национальной команды, нужно перенести два тура кубкового турнира для проведения товарищеской игры против Ирана.
«Иран хочет с нами 15-16 ноября, но у нас 13 ноября будет тур чемпионата России. Перенести этот тур на более ранний срок невозможно, потому что там будут и игры Кубка России. Я бы предложил, если это возможно, два кубковых тура сыграть в конце ноября. В таком случае можно закончить сезон в конце ноября - начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск игроков будет не 50-60 дней, а меньше, что правильно», - заявил Карпин.
Ранее стал известен состав сборной России для подготовки к товарищескому матчу против Киргизии. В списке не оказалось игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах, в частности, Александра Головина из «Монако». По словам Карпина, это связано со сложной логистикой из-за проведения матча в Бишкеке.
Вскоре после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от отборочной стадии чемпионата мира в Катаре.