Карпин предложил перенести кубковые матчи ради игры сборной России с Ираном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выступил за изменение клубного календаря. Как сообщает 7 сентября Interfax со ссылкой на заявление наставника национальной команды, нужно перенести два тура кубкового турнира для проведения товарищеской игры против Ирана.



«Иран хочет с нами 15-16 ноября, но у нас 13 ноября будет тур чемпионата России. Перенести этот тур на более ранний срок невозможно, потому что там будут и игры Кубка России. Я бы предложил, если это возможно, два кубковых тура сыграть в конце ноября. В таком случае можно закончить сезон в конце ноября - начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск игроков будет не 50-60 дней, а меньше, что правильно», - заявил Карпин.