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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Волфино

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    3 комментария

    Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что во вторник Вооружённые силы Украины обстреляли село Волфино в Глушковском районе. Было зафиксировано не менее шести прилётов.

    К разрушениям это не привело, однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. Женщину с осколочными ранениями отвезли в больницу района. Врачи оказывают ей помощь.

    «В настоящее время идёт обстрел посёлка Тёткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии», — отметил губернатор 20 сентября в своем телеграм-канале.

    В последний раз об обстреле посёлка Тёткино Старовойт сообщал 12 сентября. В результате прилётов были повреждены дома, пострадали надворные постройки, забор и автомобиль.

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