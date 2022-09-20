Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Волфино

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что во вторник Вооружённые силы Украины обстреляли село Волфино в Глушковском районе. Было зафиксировано не менее шести прилётов.



К разрушениям это не привело, однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. Женщину с осколочными ранениями отвезли в больницу района. Врачи оказывают ей помощь.



«В настоящее время идёт обстрел посёлка Тёткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии», — отметил губернатор 20 сентября в своем телеграм-канале.

