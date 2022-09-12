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    «Есть повреждения газопровода». Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

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    ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом 12 сентября рассказал глава региона Роман Старовойт.

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    По словам губернатора, зафиксировано 10 прилетов, повреждены 8 домов, пострадали надворные постройки, забор и автомобиль. Также обесточен район, поврежден газопровод.

    «Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода. Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идёт оценка нанесённого ущерба. Обязательно поможем всем», — говорится в сообщении губернатора Курской области.

    Во время прошлого обстрела в поселке Теткино загорелся трансформатор на зернотоке, сообщал Старовойт.

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