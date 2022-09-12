«Есть повреждения газопровода». Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом 12 сентября рассказал глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, зафиксировано 10 прилетов, повреждены 8 домов, пострадали надворные постройки, забор и автомобиль. Также обесточен район, поврежден газопровод.
«Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода. Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идёт оценка нанесённого ущерба. Обязательно поможем всем», — говорится в сообщении губернатора Курской области.
Во время прошлого обстрела в поселке Теткино загорелся трансформатор на зернотоке, сообщал Старовойт.