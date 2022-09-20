Жители Васильевского острова показали, как из людей превратиться в зайцев

Спортивным выдалось утро у жителей Васильевского острова. На Новосмоленской набережной заметили двух любительниц йоги, застывших друг напротив друга в «позе зайца», или Шашанкасане.
Стройную симметрию у реки Смоленки сфотографировала петербурженка Мария, снимок 20 сентября появился в группе «Живем на Васильевском» в соцсети «ВКонтакте».
«Чего только не увидишь утром на Смоленке...» — добавила она.
Мнения комментаторов разделились. Часть людей похвалила женщин за активный образ жизни, другие парировали: негоже, мол, показываться в такой позе честному народу.