Видео с тряской недоношенного ребенка в СПбГПМУ посмотрел Бастрыкин. СК начал свою проверку

Речь идет о нашумевшем видео, в котором медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей трясет ребенка. По словам очевидцев, малышу, родившемуся раньше срока, делали операцию на глаза. После врачебных манипуляций он плакал и это якобы спровоцировало медработника потрясти пациента.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству главного управления по Петербургу выяснить обстоятельства инцидента в СПбГПМУ и представить доклад. Городское ГСУ СК уже начало проверку, сообщает ведомство 20 сентября.

Кроме того, проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения проводит прокуратура Выборгского района. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения стандартов оказания медицинской помощи в отношении младенца. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий», – сказано в сообщении.



В Педиатрическом университете заявили, что тоже проверяют действия своего сотрудника.

