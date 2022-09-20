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    Видео, на котором медсестра СПбГПМУ трясет недоношенного ребенка, спровоцировало проверку

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    читательница «Фонтанки»

    Видео пациентки Петербургского педиатрического университета возмутило пользователей соцсетей. На кадрах медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей трясет младенца. 20 сентября в вузе «Фонтанке» заявили, что уже начали проверку по данному факту.

    Как рассказала автор видео, в руках у медсестры недоношенный ребенок весом 2 400 граммов. В тот день у малыша якобы была операция на глаза. Свидетельница ситуации уточняет, что сотрудница отделения начала трясти младенца из-за того, что тот плакал после врачебных манипуляций.

    В СПбГПМУ «Фонтанке» ответили, что действия медиков не всегда точно и верно трактуются со стороны. В любом случае об инциденте доложено руководству. По поручению ректора и главного врача проводится проверка всех фактов и обстоятельств. Контакты пациентов и видео у администрации есть. В вузе отметили, что у них нет цели безрассудно наказать медсестру, но и спускать ситуацию на тормозах в случае вины персонала они не собираются.

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