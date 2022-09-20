Видео, на котором медсестра СПбГПМУ трясет недоношенного ребенка, спровоцировало проверку

Видео пациентки Петербургского педиатрического университета возмутило пользователей соцсетей. На кадрах медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей трясет младенца. 20 сентября в вузе «Фонтанке» заявили, что уже начали проверку по данному факту.



Как рассказала автор видео, в руках у медсестры недоношенный ребенок весом 2 400 граммов. В тот день у малыша якобы была операция на глаза. Свидетельница ситуации уточняет, что сотрудница отделения начала трясти младенца из-за того, что тот плакал после врачебных манипуляций.

