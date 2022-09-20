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    Иностранцам-контрактникам упростят выдачу российского гражданства

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    Поправки в Закон «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие получение гражданства РФ иностранцами, приняты Госдумой во втором и третьем чтении 20 сентября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Согласно тексту документа, иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года, могут обратиться с заявлением о получении гражданства без соблюдения условий, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 13 закона о гражданстве, и без представления вида на жительство. Пункт «а» подразумевает наличие непрерывного пятилетнего срока проживания на территории России.

    Кроме того, поправками предлагается сократить с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на службу на воинскую должность в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

    Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщил, что в столичном миграционном центре «Сахарово» развернут инфраструктуру для помощи Минобороны РФ в организации поступления иностранцев на военную службу.

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