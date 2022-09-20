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    Пушилин попросил Путина принять ДНР в состав России, в случае если решение поддержат на референдуме

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    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России, если решение будет поддержано на референдуме.

    «Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — пишет Пушилин 20 сентября в своем телеграм-канале.

    Во вторник стало известно, что референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России состоятся в период с 23 по 27 сентября. Такое решение приняли Народные советы республик.

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