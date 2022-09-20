Сенатор Ковитиди: Новые поправки не означают проведение мобилизации в России

Принятые Госдумой поправки в Уголовный кодекс, куда внесли понятия «мобилизация» и «военное время», не означают проведение мобилизации в стране. Об этом 20 сентября заявила один из разработчиков документа, сенатор Ольга Ковитиди.
«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, — мобилизация в стране не объявлена», — сказала она в эфире канала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, законопроект ужесточит ответственность за преступления против военной службы только в период военного времени, военного положения, но «когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут».
Ранее во вторник Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы. В УК вводятся новые понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Решение было принято единогласно. Подробнее о предлагаемых изменениях читайте здесь.