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    Сенатор Ковитиди: Новые поправки не означают проведение мобилизации в России

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    Принятые Госдумой поправки в Уголовный кодекс, куда внесли понятия «мобилизация» и «военное время», не означают проведение мобилизации в стране. Об этом 20 сентября заявила один из разработчиков документа, сенатор Ольга Ковитиди.

    «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, — мобилизация в стране не объявлена», — сказала она в эфире канала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

    По ее словам, законопроект ужесточит ответственность за преступления против военной службы только в период военного времени, военного положения, но «когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут».

    Ранее во вторник Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы. В УК вводятся новые понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Решение было принято единогласно. Подробнее о предлагаемых изменениях читайте здесь.

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