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    Поправки о наказании за мародерство и дезертирство могут быть рассмотрены Совфедом в течение суток

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    Поправки в УК РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плен могут быть рассмотрены Госдумой уже во вторник. Об этом 20 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

    В планах — принятие законопроекта во втором и третьем чтениях. Сенатор Клишас уточнил, что если это произойдет, то уже в среду Совет Федерации одобрит поправки.

    Напомним, Госдума внесла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК РФ, принятый в первом чтении в июле. Эти поправки подразумевают появление целого перечня новых статей. Также вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Согласно изменениям, добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы.

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