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    За неявку на военную службу предлагают сажать в тюрьму на 10 лет

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    На рассмотрение в Государственную думу РФ 20 сентября внесены поправки о наказании до 10 лет колонии за дезертирство или неявку призывника или контрактника на службу продолжительностью свыше месяца «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

    В поправках подчёркивается, что те, кто пребывает в запасе, во время прохождения военных сборов несут уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьёй, установленной для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пишет РИА Новости.

    При этом, если самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок на службу стали следствием «стечения тяжёлых обстоятельств», военнослужащий может быть освобождён от уголовной ответственности.

    Лишать свободы на срок до 15 лет предлагается за сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей.

    Во время военных сборов запасники также будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство.

    По данным источника РИА, Госдума может принять поправки в УК сегодня, а Совет Федерации — завтра.

    В настоящее время наказание за дезертирство составляет 7 лет.

    Напомним, осенью в Петербурге в армию планируется призвать 2,4 тысячи человек. Власти гарантируют, что в зону проведения специальной военной операции срочники не поедут.

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