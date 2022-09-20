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    Суд в Петербурге рассмотрит дело руководителя ГК «Норманн», обвиняемого в мошенничестве с дольщиками

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    Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителя компании «Норманн», которая оставила дольщиков без жилья. Фигуранту дела вменяют особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

    «По версии следствия, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства по возведению жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области», — сообщает 20 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Обманутые дольщики — 2 400 человек — не получили обещанного жилья. Ущерб превысил несколько миллиардов рублей.

    «Фигурант заключен под стражу. В целях возмещения ущерба на имущество организации стоимостью 3,5 миллиарда рублей наложен арест», — добавила Волк.

    Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Смольнинский райсуд Петербурга.

    Группа компаний «Норманн» не смогла достроить в Петербурге три жилых комплекса: «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». Кроме того, еще четыре долгостроя «повисли» в Ленобласти: «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». В конце марта 2019-го возобновили стройку «Ижора парка», на площадке работает компания «СпецПроект».

    В начале 2019 года владельца строительного холдинга «Норманн» Владимира Смирнова и его топ-менеджера Бориса Бросалина задержали по делу о мошенничестве. В апреле Смирнову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере со средствами дольщиков областного ЖК «Десяткино 2.0». Из 3,15 млрд рублей, собранных на реализацию проекта, по версии следствия, на строительство потратили всего 1,3 млрд.

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