Хорошие новости с фронта погоды. Прогноз на ближайшие дни дал главный синоптик Петербурга

Циклон скоро покинет небо над Петербургом, и будет больше солнца. Вместе с тем по ночам станет гораздо холоднее. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 20 сентября.



«Атмосферное давление в Санкт-Петербурге продолжает повышаться, и уже с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Погода стабилизируется и на несколько дней снова станет тихой и однообразной. Но сегодня и завтра еще местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем практически на неделю будет сохраняться от +10 до +14 гр.», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

