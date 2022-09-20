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    Хорошие новости с фронта погоды. Прогноз на ближайшие дни дал главный синоптик Петербурга

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    Фото: Юлия Яковлева
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    Циклон скоро покинет небо над Петербургом, и будет больше солнца. Вместе с тем по ночам станет гораздо холоднее. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 20 сентября.

    «Атмосферное давление в Санкт-Петербурге продолжает повышаться, и уже с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Погода стабилизируется и на несколько дней снова станет тихой и однообразной. Но сегодня и завтра еще местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем практически на неделю будет сохраняться от +10 до +14 гр.», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    В самом Петербурге отрицательных температур не ожидается, в отличие от Ленобласти.

    «Из интересного можно отметить только очередные заморозки в ночные часы, которые будут отмечаться по территории Ленинградской области во второй половине недели. Но так как облачности много, то заморозки до -1 гр. в воздухе и на почве будут наблюдаться при прояснениях в отдельных районах», — поясняет синоптик.

    Фото: Юлия Яковлева

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