Хорошие новости с фронта погоды. Прогноз на ближайшие дни дал главный синоптик Петербурга

Циклон скоро покинет небо над Петербургом, и будет больше солнца. Вместе с тем по ночам станет гораздо холоднее. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 20 сентября.
«Атмосферное давление в Санкт-Петербурге продолжает повышаться, и уже с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Погода стабилизируется и на несколько дней снова станет тихой и однообразной. Но сегодня и завтра еще местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем практически на неделю будет сохраняться от +10 до +14 гр.», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
В самом Петербурге отрицательных температур не ожидается, в отличие от Ленобласти.
«Из интересного можно отметить только очередные заморозки в ночные часы, которые будут отмечаться по территории Ленинградской области во второй половине недели. Но так как облачности много, то заморозки до -1 гр. в воздухе и на почве будут наблюдаться при прояснениях в отдельных районах», — поясняет синоптик.