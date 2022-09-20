В деле петербургского логиста появилась еще одна жертва, но с ней его не связывают родственные отношения

Дело о педофилии супружеской пары, логиста и библиотекаря, продолжает обрастать эпизодами.
«Детский» отдел уголовного розыска установил, что в мае этого года пасынок привел в квартиру на проспекте Косыгина своего 12-летнего одноклассника, стало известно «Фонтанке» 20 сентября. По предварительной информации, приемный отец ребенка совершил над сыном и его другом насильственные действия сексуального характера.
«Фонтанка» писала, что 54-летнего логиста и его 52-летнюю супругу задержали с разницей в два дня. Их обвиняют в сексуальном насилии над детьми: родной дочерью и приемным сыном. Оба обвиняемых находятся в изоляторе.