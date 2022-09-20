В ДНР хотят организовать электронное голосование для референдума

В Донецкой народной республике (ДНР) хотят дать возможность проголосовать при проведении референдума о вступлении в состав России и жителям неподконтрольных территорий. Глава общественной палаты Александр Кофман рассказал, что в республике рассматривают вариант и дистанционного голосования, передает «Коммерсантъ» 20 сентября.

«Мы также выступим с такой инициативой, что для граждан Донецкой народной республики, сейчас проживающих на территории Российской Федерации, к примеру, есть две возможности. Первое — это прийти в посольство Донецкой народной республики в Москве проголосовать, либо же действительно нам необходимо обеспечить их возможность проголосовать удаленно», — рассказал Кофман в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Ъ»).