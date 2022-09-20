    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.17eur60.04
    ТЕМА ДНЯ

    Новые правила мобилизации

    Закон о мобилизацииДемарш ПугачевойМиллиарды на самокатахОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В ДНР хотят организовать электронное голосование для референдума

    1664
    14 комментариев

    В Донецкой народной республике (ДНР) хотят дать возможность проголосовать при проведении референдума о вступлении в состав России и жителям неподконтрольных территорий. Глава общественной палаты Александр Кофман рассказал, что в республике рассматривают вариант и дистанционного голосования, передает «Коммерсантъ» 20 сентября.

    «Мы также выступим с такой инициативой, что для граждан Донецкой народной республики, сейчас проживающих на территории Российской Федерации, к примеру, есть две возможности. Первое — это прийти в посольство Донецкой народной республики в Москве проголосовать, либо же действительно нам необходимо обеспечить их возможность проголосовать удаленно», — рассказал Кофман в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Ъ»).

    Также глава Общественной палаты добавил, что для проведения референдумов в Донбассе все готово.


    Общественники ДНР и ЛНР обратились к главам своих республик и парламентам накануне, в понедельник, с просьбами провести референдумы о вхождении в состав России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close