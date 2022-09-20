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    Факел посреди парка. Появилось видео сгоревшего в Петербурге троллейбуса

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    Люди, близкие к городским перевозчикам, активно делятся друг с другом видео из Троллейбусного парка № 1, снятым накануне. На них сгорает троллейбус «Авангард» с увеличенным автономным ходом.

    20 сентября видеозаписи добрались до «Фонтанки».

    «Фонтанка»

    «На внутренней территории предприятия произошло возгорание троллейбуса. Троллейбус находился в парке, без пассажиров. В 23:00 силами МЧС пожар был потушен. Пострадавших нет. В причинах будет разбираться специальная комиссия», — сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе».

    Напомним, сообщение о пожаре в 1-м троллейбусном парке на Ленинском проспекте пришло 19 сентября в 22:45. Сгорел троллейбус ВМЗ-5298.01 «Авангард» 2021 года выпуска с увеличенным автономным ходом. По данным «Фонтанки», тем вечером он был задействован на развозке сотрудников.

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