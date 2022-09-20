Троллейбус сгорел в транспортном парке на Ленинском проспекте

Поздним вечером понедельника на Ленинском проспекте сгорел троллейбус. Судя по адресу, пожар произошел в троллейбусном парке.



О возгорании у дома 140, к. 2, литера А стало известно в 22:45, сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Десять сотрудников тушили троллейбус чуть дольше 15 минут, но спасти его не смогли.

По данным «Фонтанки», речь идет об троллейбусе ВМЗ-5298.01 «Авангард» 2021 года выпуска с увеличенным автономным ходом. По предварительным данным, он загорелся, когда ехал на мойку.