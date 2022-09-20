Срок за неявку по повестке в период мобилизации и другие новости вокруг спецоперации за 20 сентября

Периоды мобилизации и военного положения стали отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 20 сентября.

УК дополнили понятиями «мобилизация» и «военное положение»



Депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. В первом чтении законопроект был принят еще в июле, после чего в него внесли пакет поправок. В частности, в кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Второе и третье чтение документа парламентарии провели сегодня.



— В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — указано в документе.



Таким образом, Госдума признала периоды мобилизации и военного положения отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Кроме того, после принятия законопроекта в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (статья 352.1, лишение свободы до 10 лет) и мародерстве (статья 356.1, до 15 лет тюрьмы). Ужесточится наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ, до десяти лет колонии в зависимости от времени отсутствия). За отказ от участия в военных действиях в законопроекте предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (часть 2.1 статьи 332 УК РФ).



До вступления в законную силу законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации, а затем — подписан президентом. В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в этом материале.

Банки Турции перестали принимать карту «Мир» Крупнейшие банки Турции Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир». Как сообщает Bloomberg, это решение было принято на фоне возможного введения санкций США. 15 сентября Минфин Соединенных Штатов заявил, что готов вводить санкции для стран, в которых можно использовать платежную систему «Мир». В тот же день в Financial Times сообщили, что США и ЕС давят на Турцию, чтобы страна не давала возможностей России уклоняться от санкций, и призывают Анкару приостановить использование системы «Мир» в банках.



Помимо Is Bankasi и DenizBank, операции с картами «Мир» проводят три крупнейших банка Турции — VakfBank, Ziraat Bank и Halkbank.

Ограничения на полеты на юге и в центре России продлили

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России продлили до 28 сентября, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в 11 аэропортах юга и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Воздушное пространство на юге и в центральной части России закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.



ЕС выделил 5 миллиардов на помощь Украине Совет ЕС официально утвердил решение о выделении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи, которых та после первых обещаний добивалась несколько месяцев. Изначально Еврокомиссия обещала выделить Украине 8 миллиардов помощи, но деньги задерживались, несмотря на настойчивые напоминания из Киева. В августе в офисе президента Украины заявили, что Германия блокирует выделение помощи. Владимир Зеленский потребовал от «страны, которая блокирует финансирование для Украины» исправления проблемы. В итоге в начале сентября Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 5 миллиардов евро из обещанных 8.

Россия возобновила выдачу загранпаспортов с биометрией Консульский департамент МИД РФ сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Россия перестала выдавать биометрические паспорта за границу в конце августа. При этом выдача загранпаспортов на пять лет продолжалась в обычном порядке. Как объяснили в МИД, приостановка была связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Футбольную сборную России не допустят к жеребьевке на Евро-2024 Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьевке Евро-2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне. — Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдет без России, — написал Андрей Павелко в своих соцсетях. Позднее эту информацию подтвердил и Российский футбольный союз, назвав причиной февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира — 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне 2022/2023.

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Ранее Пугачёва попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за ее мужем, шоуменом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). — Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала Алла Пугачева в соцсетях.

В свою очередь Кремль не стал комментировать действия певицы.

