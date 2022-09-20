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    Эрдоган заявил, что Путин намерен как можно быстрее закончить конфликт на Украине

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    Президент РФ Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, для прекращения боевых действий Киеву следует достичь понимания с Москвой. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому PBS.


    Турецкий лидер рассказал, что в Узбекистане на саммите ШОС провел разговор с Владимиром Путиным, где понял стремления президента России. «Здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание, и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты», — сказал президент Турции.

    Эрдоган добавил, что стороны достигли соглашения об обмене пленными.

    На саммите ШОС в Самарканде президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал, что Россия сделает всё, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.

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