Эрдоган заявил, что Путин намерен как можно быстрее закончить конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, для прекращения боевых действий Киеву следует достичь понимания с Москвой. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому PBS.





Турецкий лидер рассказал, что в Узбекистане на саммите ШОС провел разговор с Владимиром Путиным, где понял стремления президента России. «Здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание, и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты», — сказал президент Турции.