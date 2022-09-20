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    Маск хочет распространить работу спутникового интернета Starlink на Иран

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    Предприниматель Илон Маск заявил, что попросит власти США сделать исключение из санкций для запуска работы сети Starlink в Иране. Об этом он 20 сентября сообщил в своих соцсетях.

    «Starlink попросит об исключении из санкционного режима в отношении Ирана в этом плане [обеспечения работы в исламской республике]», — написал Маск (цитата по ТАСС).

    Ранее Starlink публиковал карту покрытия, из которой следует, что компания не намерена в ближайшее время начинать работу в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Китае, КНДР, Кубе, России и Сирии.


    Недавно в Иране женщины устроили протесты после смерти девушки, задержанной полицией нравов.

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