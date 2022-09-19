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    Пушилин по телефону обсудил с главой ЛНР подготовку референдумов. Что ему ответили — загадка

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    Глава ДНР Денис Пушилин созвонился с главой ЛНР Леонидом Пасечником после обращения Общественных палат обеих республик с просьбой немедленно провести референдумы о вступлении в состав России.

    Пушилин предложил синхронизировать действия администраций глав республик и аппараты парламентов для выработки алгоритма действий по подготовке к референдуму. Кроме того, он считает нужным поручить силовикам проработать «вопросы безопасности», что особенно актуально с учетом последних обстрелов.

    После своей речи глава ДНР дал высказаться собеседнику, но разговор шел не по громкой связи, поэтому услышать, что ему ответил Пасечник, не получится. Около 10 секунд Пушилин молчал и кивал головой, после чего сказал: «Да, абсолютно логично, предлагаю в таком ключе и работать дальше».

    Денис Пушилин / Telegram

    Общественники ДНР и ЛНР обратились к главам своих республик и парламентам в понедельник с просьбами провести референдумы о вхождении в состав России.

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