В Подмосковье нашли хозяина овчарки, которая на прогулке покусала девочку

Полиция отыскала хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Московской области. Им оказался пожилой мужчина, сообщает 19 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД.
Хозяин собаки — местный житель 1958 года рождения (63–64 года), его опросили. Пострадавшей назначат судебно-медицинскую экспертизу, она установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, после чего будет понятна квалификация противоправного деяния, по которой виновника привлекут к ответственности.
Нападение произошло накануне, девочку госпитализировали со множественными ранами. По предварительным данным, овчарка сорвалась с поводка и набросилась на школьницу, которая выгуливала своего йоркширского терьера, и та стала защищать питомца. Очевидцы рассказали, что хозяин ушел вместе с собакой до прибытия полиции.