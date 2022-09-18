Овчарка напала на школьницу в Подмосковье, а затем скрылась вместе с хозяином

В поселке Дрожжино Московской области собака напала на 13-летнюю девочку, ребенка госпитализировали со множественными ранами. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное ГУ МВД.

По данным агентства, овчарка сорвалась с поводка у хозяина и набросилась на девочку, которая выгуливала своего йоркширского терьера. Школьница спасала своего питомца, в результате чего получила множественные рваные раны.

Собака напала на девочку в субботу около 18:16 мск. На место вскоре прибыла полиция, но не нашла животное. Очевидцы рассказали, что собака ушла с мужчиной в неизвестном направлении.

