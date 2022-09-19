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    На дорогах Петербурга проще не стало. Дороги покраснели на 7 баллов

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    Вечером понедельника петербургским автомобилистам приходится непросто. Уровень пробок достигал 8 баллов, но к 19 часам снизился до 7. «Яндекс» обещает, что скоро станет лучше.

    Фото: Яндекс.Карты
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    К семи вечера в бордовый окрашены Каменноостровский проспект, проспект Медиков, Пироговская набережная, часть Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Солидная пробка все еще сохраняется на Пулковском шоссе, где машины стоят с утра, а связанные с ремонтом дороги проблемы продолжаются уже несколько дней.

    Серьезно загружены также Московское и Приморское шоссе. Впрочем, по данным «Яндекс.Пробок», скоро уровень загруженности дорог упадет до 6 баллов, а к восьми вечера — уже до 4.

    Фото: Яндекс.Карты

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