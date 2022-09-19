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    COVID-19

    Странный ОРВИ в Петербурге. Беглов объявил о подъеме заболеваемости

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    После старта нового учебного года и похолодания в Петербурге начался сезон подъема заболеваемости, всем и сразу — коронавирусом, гриппом и ОРВИ, объявил губернатор Александр Беглов.

    «На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20%. Количество госпитализаций выросло на треть, по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением вновь превышает 50 тысяч человек», — сообщил 19 сентября Беглов в традиционном радиообращении.

    Он напомнил, что средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах «служат хорошей профилактикой», и вновь призвал петербуржцев вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

    «Фонтанка» рассказывала, как не заразиться и уберечь близких пока все вокруг болеют странным ОРВИ. Читайте в нашей инструкции.

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