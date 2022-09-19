Странный ОРВИ в Петербурге. Беглов объявил о подъеме заболеваемости

После старта нового учебного года и похолодания в Петербурге начался сезон подъема заболеваемости, всем и сразу — коронавирусом, гриппом и ОРВИ, объявил губернатор Александр Беглов.



«На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20%. Количество госпитализаций выросло на треть, по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением вновь превышает 50 тысяч человек», — сообщил 19 сентября Беглов в традиционном радиообращении.

