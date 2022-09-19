Ученые впервые клонировали арктического волка. Смотрите, какой малыш

Первый щенок волка появился на свет в июне 2022 года, а через несколько дней должен родиться ещё один. Ученые опубликовали с волчонком видео, в котором щенок грызет кость и играет с домашней собакой.



«Сто дней назад родился первый в мире клонированный арктический волк, мы организовали пресс-конференцию, чтобы вместе засвидетельствовать этот важный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и Харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных. От старта проекта в 2020 году до рождения здорового волчонка в июне этого года, после многих невзгод и трудностей, оглядываясь назад, мы понимаем, что все это того стоило», — заявил Ми Цзидун на презентации компании.

