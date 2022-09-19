Ученые впервые клонировали арктического волка. Смотрите, какой малыш

Ученым из Китая удалось впервые в мире клонировать арктического волка (Canis lupus arctos). Об этом 19 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании SinoGene Ми Цзидуна.
Первый щенок волка появился на свет в июне 2022 года, а через несколько дней должен родиться ещё один. Ученые опубликовали с волчонком видео, в котором щенок грызет кость и играет с домашней собакой.
«Сто дней назад родился первый в мире клонированный арктический волк, мы организовали пресс-конференцию, чтобы вместе засвидетельствовать этот важный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и Харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных. От старта проекта в 2020 году до рождения здорового волчонка в июне этого года, после многих невзгод и трудностей, оглядываясь назад, мы понимаем, что все это того стоило», — заявил Ми Цзидун на презентации компании.
Соматические клетки для волка ученые взяли у самки дикой арктической волчицы по кличке Мая, которую в 2006 году завезли из Канады в Харбинский полярный парк. Выносила клонированного волчонка собака породы бигль. По словам Ми Цзидуна, для собак такое суррогатное материнство безопасно. Он также добавил, что продолжительность жизни клонированных животных не отличается от обычных, как и состояние их здоровья.