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    МИД сказал, когда граждане 52 стран мира смогут оформить электронные визы в Россию

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    Единые электронные визы в Россию для иностранцев из пяти десятков стран смогут запуститься уже к концу 2022 года. Решение о практическом запуске примет руководство страны.

    Как сообщили в МИД России 19 сентября, к этому времени специалисты модернизируют консульские информационные системы и сайт ведомства, чтобы приступить к оформлению единых электронных виз. Основная цель работ — защитить систему от массированных DDoS-атак.

    Предполагается, что после этого руководству России представят предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз. Она будет доступна гражданам 52 иностранных государств и будет работать на 92 пунктах пропуска через государственную границу.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался за то, что Россия не должна зеркально отвечать на вводимые Евросоюзом визовые ограничения. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы сюда приезжали молодые люди и представители бизнеса. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, заявила о намерении предложить министру иностранных дел Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе европейских.

    Режим электронных виз начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце 2019 года. Право упрощенного въезда получили граждане 53 стран. Электронная виза действовала в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Однако с началом пандемии COVID-19 этот механизм был заморожен.

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