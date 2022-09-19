МИД сказал, когда граждане 52 стран мира смогут оформить электронные визы в Россию

Единые электронные визы в Россию для иностранцев из пяти десятков стран смогут запуститься уже к концу 2022 года. Решение о практическом запуске примет руководство страны.
Как сообщили в МИД России 19 сентября, к этому времени специалисты модернизируют консульские информационные системы и сайт ведомства, чтобы приступить к оформлению единых электронных виз. Основная цель работ — защитить систему от массированных DDoS-атак.
Предполагается, что после этого руководству России представят предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз. Она будет доступна гражданам 52 иностранных государств и будет работать на 92 пунктах пропуска через государственную границу.